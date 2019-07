© ThinkerView



Les amis de ThinkerView viennent de mettre en ligne, ce que je considère être une de leur meilleure interview.Il s'agit d'un entretien de près de 2h avec Frédéric Pierucci qui durant de nombreuses années, a travaillé pour la société française Alstom et qui du jour au lendemain s'est retrouvé emprisonné aux Etats-Unis.Dans cette vidéo, il explique les raisons de cette détention et expose un système parfaitement huilé, permettant aux Etats-Unis de s'accaparer à la fois des entreprises étrangères concurrentes aux leurs, mais aussi de mettre en position de soumission totale des puissances étrangères autrefois indépendantes des Américains.Je sais, 2h c'est long mais ça se regarde sans faim et surtout, vous terminerez en PLS si vous n'avez jamais été sensibilisé à ce genre de sujet. En tout cas, je lui tire mon chapeau car le monsieur reste zen alors qu'il a toutes les raisons d'être en colère contre les Etats-Unis mais aussi la France qui l'a laissé totalement tombé.Et si son livre « Le piège américain » vous intéresse, vous le trouverez ici Merci ThinkerView qui frappe encore très fort.