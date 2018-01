NOUVEAU ! Enfin disponible en français !

, du Dr Aleta EDWARDS

La peur de l’Abîme apporte des conseils aux personnes confrontées à une certaine constellation de problématiques, désignée sous le terme de personnalité « PCH ». Si ce sont les questions de perfectionnisme, de contrôle et de honte qui parleront peut-être le plus aisément aux lecteurs, elles appartiennent à une configuration qui comporte aussi des problématiques comme la rigidité, la pensée manichéenne, l’indécision et les difficultés relationnelles engendrées par un besoin d’être indispensable. Pour le Dr Edwards, l’intégralité de cette constellation a pour origine une peur centrale qui varie d’une personne à l’autre. C’est l’objet de cette peur qu’elle dénomme « l’Abîme ». Au travers d’une série d’anecdotes cliniques tirées de sa propre expérience de praticienne et d’exercices qui accompagnent la plupart des chapitres, elle aide le lecteur à mieux se connaître et à développer de la compassion envers lui-même ainsi qu’un plus grand sentiment d’authenticité.