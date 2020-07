© Inconnu



L'OMS et l'approche unique de la santé

En fait, l'iatrogénie ( décès du patient à la suite d'un traitement médical ) est la troisième cause de décès aux États-Unis.



Un hypothétique événement futur comme outil de chantage



Empoisonnement des médias : décompte quotidien, statistiques en temps réel

"L'OMS a déclaré le coronavirus COVID-19 comme étant une "pandémie", alors qu'il n'y a pas le moindre signe de pandémie. Une pandémie pourrait être la condition, lorsque le taux de mortalité par infection atteint plus de 12 %. En Europe, le taux de mortalité est d'environ 0,4 % ou moins. Sauf pour l'Italie, qui est un cas particulier, où le taux de mortalité le plus élevé a été de 6 %. En Chine, où le taux de mortalité a culminé il y a quelques semaines à environ 3 %, il est revenu à 0,7 %, et il diminue rapidement."

alors qu'un pourcentage très élevé des décès ont également des maladies préexistantes.



La menace cachée : le déversement d'un contaminant mondial



Totalitarisme de la santé, distance sociale et peur du contact

Derrière ce concept se cache l'idée que chaque personne est en soi un danger pour les autres.

Mémoires de l'avenir : ce que les auteurs du montage prévoient

"Quel était le nom, dans le récit fictif de l'exercice, de l'agent pathogène mortel qui a déclenché une crise avec des millions de morts ?" Réponse : Coronavirus.

La fermeture des frontières est à l'origine de 45 % des annulations de vols. Les pays qui vivent du tourisme sont durement touchés. Les marchés boursiers chutent de 40 %. Le PIB mondial est réduit de 11 %. Les établissements de crédit n'accordent plus de prêts et les conséquences de la crise se prolongent pendant une décennie. Tout semble ouvrir la porte à une remise à zéro du système financier.

La "désinformation" sur Internet provoque la panique. La réduction des services et le contrôle des réseaux sociaux et des médias traditionnels deviennent nécessaires. Un protocole de communication est établi. Les théories de conspiration et les "faux messages" sont supprimés dans les réseaux. Exemple : "Les agents de santé en Afrique sont des agents de stérilisation" ou "Ils ont propagé le virus pour s'approprier nos ressources naturelles".

Après une période où la pandémie semble décliner, elle se propage dans les villes de manière explosive. 61 millions de personnes meurent au cours des 18 premiers mois. Des soulèvements populaires se produisent et la loi martiale est nécessaire pour contrôler la situation.

L'épidémie ne cède pas en raison de son cycle naturel, ni de la capacité des organismes à se défendre. La crise ne semble jamais se résorber, à moins que des vaccins ne soient mis au point. Tous les efforts médicaux sont dirigés dans cette direction.



La loi martiale et la vaccination forcée en vue

ID2020 est une alliance de partenaires public-privé, dont des agences des Nations unies. Il s'agit d'un programme d'identification électronique qui utilise la vaccination à grande échelle comme plate-forme pour l'identité numérique.

La GAVI, l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, est présentée sur son site web comme un partenariat mondial d'organisations de santé des secteurs public et privé qui se consacrent à la "vaccination pour tous". GAVI est soutenu par l'OMS. Ses principaux partenaires et sponsors sont l'industrie pharmaceutique.

La crise du coronavirus est une conception trompeuse avec un programme macabre. Elle inaugure le totalitarisme sanitaire, avec des restrictions des libertés fondamentales, la promotion de la peur d'autrui et des projets de vaccination forcée. Et elle ouvre la porte à une remise à zéro du système financier mondial agonisant.Le coronavirus est une opération mondialiste d'une ampleur sans précédent. Son programme central semble être l'imposition massive de restrictions aux libertés fondamentales ( droit de réunion, de manifestation de masse, de libre circulation et d'expression ), la promotion de la peur d'autrui ( notions de "distance sociale" ) et des projets de programmes de vaccination forcée. En outre, l'effondrement induit de l'économie mondiale permettra de remettre sur pied le système financier mourant, et induira la ruine des secteurs moyens et inférieurs de l'économie mondiale. Elle prépare aussi le terrain pour l'acceptation de "mesures extraordinaires".Ces concepts sont familiers au projet mondialiste, une ré-ingénierie du monde menée par une élite de puissances supranationales qui vise à créer un gouvernement mondial., presque tous les secteurs tombent sous le charme d'une crise artificielle qui remodèle les valeurs fondamentales de la coexistence sociale qui ont gouverné pendant des siècles.Le programme mondialiste - qui prévoit, entre autres, l'affaiblissement des États-nations pour les remplacer par des formes de gouvernance supranationale, un contrôle totalitaire de la vie des gens et un processus massif de réduction de la population - utilise des événements catalyseurs qui modèlent les changements profonds de la société planétaire.La "pandémie" du coronavirus est l'une d'entre elles, et sa conception délibérée est en vue. Chaque événement catalyseur - opérations et planification très complexes - a de multiples objectifs et utilisations. Dans cet article nous verrons quelques indices.L'opération commence avec les alarmes émises par l'un des centres mondialiste : l'Organisation Mondiale de la Santé.L'OMS est largement perçue comme un organisme scientifique qui se consacre à la promotion de la santé sous toutes ses formes possibles, serait comme une référence clé lorsqu'il s'agit de prendre des décisions en matière de santé.Cependant, comme il ne pourrait en être autrement, l'OMS reflète les équilibres politiques du monde et accueille des lobbies d'intérêts différents. En général, il y a une prédominance de ceux qui sont associés aux entreprises pharmaceutiques qui défendent une vision unidimensionnelle de la santé : la lutte contre les virus, les parasites et les bactéries, qui seraient à l'origine des maladies, et cette lutte doit être menée sur la base de médicaments, de vaccins et de traitements spécialisés. Il s'agit de trouver le "remède miracle" pour chaque pathologie.Cela est extrêmement utile pour éviter que les gens prennent soins d'eux-même et, en retour, cela permet de donner du pouvoir à la corporation médicale et aux comités "d'experts". Mais personne n'a prouvé que ce paradigme - aveugle et boiteux à bien des égards - est le plus sûr, ni le plus efficace.Du point de vue d'une approche globale et multidimensionnelle de la santé - bien plus complète que juste la somme des connaissances humaines actuelles - l'alerte internationale promue par l'OMS est très lucrative pour les entreprises pharmaceutiques, mais elle est négative pour la santé des populations.La "pandémie" du coronavirus est littéralement une "invention", comme l'a défini le philosophe italien Giorgio Agamben. Elle commence par un événement futur hypothétique. L'OMS avertit les gouvernements que si des mesures de prévention extraordinaires ne sont pas prises, une crise sanitaire sans précédent pourrait se déclencher. Des milliers de documents et d'articles "d'experts" dressent alors des tableaux statistiques qui sèment la panique : il pourrait y avoir des millions de morts et les systèmes de santé s'effondreront.Cette stratégie est couramment utilisée dans les opérations mondialistes. Des alertes sont lancées autour des "menaces", les informations provenant des spéculations des hauts dirigeants, impossibles à comparer, et donc à réfuter. Les arguments sont immobilisés et le débat est placé sous le signe des émotions. Qui rassemblera suffisamment d'éléments pour nier qu'un hypothétique événement futur ne puisse PAS se produire ? Et même si nous étions certains que le mauvais présage ne se réalisera pas, il est difficile d'éviter le doute angoissant : " Et si je me trompe et que cela arrive ? "Les prévisions catastrophiques, dans ce cas, ont une conséquence logique évidente : si des millions de morts ne surviennent pas - comme cela s'est produit pour toutes les "pandémies" de ce siècle déclarées par l'OMS - nous devrons remercier l'opération de prévention massive.Jusqu'à présent, rien d'extraordinaire n'est arrivé. Bien que de nombreux hôpitaux risquent d'êtres submergés, par le simple effet d'une prophétie qui se réalise d'elle-même : si nous parlons tout le temps des risques sanitaires, davantage de personnes se sentiront malades.L'OMS n'explique pas pourquoi une épidémie d'une souche de grippe commune est plus dangereuse que 300 autres souches de virus similaires, ni pourquoi nous devons cette année compter les décès en temps réel, alors que chaque année il y a entre 250.000 et 650.000 décès dus à la grippe saisonnière dans le monde, un chiffre dont la "pandémie" actuelle n'atteint même pas les 5%.Cette position a été mise en avant par le virologiste argentin Pablo Goldschmidt, ou sous-secrétaire à la santé du Mexique. Personne ne l'a réfuté, mais il a été disqualifié et ridiculisé.Le taux de mortalité du nouveau coronavirus ne justifie pas non plus de s'alarmer. Revoir Peter Koening : La panique et la perception de la "catastrophe sanitaire" se fondent sur une opération trompeuse des médias et des autorités :Afin d'assurer un suivi honnête de la progression de la "pandémie", il convient d'inclure une comparaison parallèle sur la situation d'autres maladies : crises cardiaques, diabète sucré, dengue ou autres pathologies. Si l'on compare ces chiffres, alors que le "nouveau coronavirus" ne se rapproche même pas des victimes du rhume et de la grippe ordinaires, la question logique que peu de gens se posent aujourd'hui se ferait jour naturellement : pourquoi tous les efforts sont-ils dirigés vers le coronavirus ?Un autre biais important dans les données médicales consiste à attribuer chaque décès d'un porteur, sans plus, au coronavirus,Combien de décès sont attribuables au coronavirus comme seul facteur ?Jusqu'à présent, la "pandémie" a beaucoup moins d'impact que n'importe quelle grippe saisonnière. Sommes-nous préparés à quelque chose de pire ?Le 25 janvier 2020, avec des manifestations dans plus de 195 villes de 32 pays, la première journée mondiale de protestation contre la technologie 5G a eu lieu. Les citoyens demandaient l'arrêt de la mise en œuvre à grande échelle des technologies 5G pour des raisons scientifiques, en raison notamment de leur impact potentiel sur la santé, la faune et l'environnement.Dans ce contexte, on a beaucoup spéculé sur le fait que le lancement de la 5G à Wuhan (la première "ville intelligente" de Chine) serait le déclencheur de l'épidémie, et expliquerait pourquoi l'Italie (l'un des champions de la 5G en Europe) est un autre épicentre. Les médias traditionnels, profitant de l'ignorance massive sur le sujet, ont rapidement tourné cette hypothèse en ridicule.Toutefois, les preuves des dommages causés aux systèmes biologiques par les transmissions sans fil sont accablantes et sont reprises dans le rapport en temps réel du groupe Bioinitiative , ainsi que dans des déclarations telles que la Déclaration de Fribourg, l'Appel international 2015 et la campagne Stop5G. Ces documents, soutenus par d'éminents scientifiques et des milliers de personnes, prévoient de nouvelles perturbations à la santé publique lorsque la cinquième génération du réseau pour téléphones portables sera déployé sur terre et dans l'espace.Bien que le négationnisme officiel dise le contraire, les champs électromagnétiques interagissent avec des éléments physico-chimiques, avec le potentiel de déclencher des troubles de la santé et du comportement. Le Dr Thomas Cowan a synthétisé dans une présentation de 10 minutes, pourquoi, depuis l'épidémie de grippe espagnole de 1918 au coronavirus, chaque nouvelle couche d'électrification de la terre a entraîné une vague de nouvelles maladies.Le récit du coronavirus, dans cette perspective, serait un écran de fumée, un bouc émissaire élaboré pour "expliquer" cette épidémie et les suivantes qui auraient lieu dans un avenir proche.Dans cette ligne, le Dr Dietrich Klinghardt, fondateur du Sophia Health Institute et autorité mondiale sur les champs électromagnétiques et la santé, décrit comment le taux de mortalité par coronavirus (situé entre 0,5 et 2%) atteint 60% à l'hôpital EvergreenHealth de Kirkland de Washington. Le chercheur spécule sur une possible interaction du 5G avec le virus. Kirkland est l'une des cinq villes du pays "solidement connectées" à la 5G, et EvergreenHealth est le seul hôpital du pays connecté et transmettant en 5G.Si la 5G est liée à la crise actuelle, ce que nous verrons dans les prochains mois sera une succession d'épidémies au fur et à mesure que le nouveau réseau sera déployé dans différentes parties du monde. Le "coronavirus" (ou d'autres souches) sera recyclé comme explication récurrente.Le mondialisme enterre ce débat par un blocus médiatique féroce, car l'une de ses matrices fondatrices est la capture des populations au sein du réseau de contrôle social massif qu'impliquent les technologies sans fil. C'est pourquoi la 5G est plutôt présentée comme un grand outil pour la crise sanitaire : un autre signe de la conception mondialiste. L'enfermement massif devient un prétexte pour canaliser toute activité sociale (cours, réunions, travail) vers l'Internet. L'accélération du déploiement de la 5G est présentée comme un moyen de satisfaire la "demande accrue de travail à distance", et les robots 5G sont présentés comme des aides providentielles dans la crise hospitalière. Le récit de la "protection de la santé" a un impact sur les discours de droite comme de gauche, créant une atmosphère "d'unanimité face au danger". Le discours des médias de presque toutes les orientations politiques propose une obéissance aveugle à la stratégie globale d'emprisonnement massif et de paralysie de l'économie.Les insoumis qui se rebellent contre le mandat d'isolement et de quarantaine sont punis d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende. Un faux bon sens s'installe selon lequel la violation des dispositions du nouveau totalitarisme de la santé est une attaque contre d'autres personnes.La notion de "distance sociale" émerge, qui est typique des "bonnes manières en matière de santé" : éviter les réunions de plus de 10 personnes, ne pas se serrer la main, et essayer de rester à au moins un mètre des autres. Cette perspective "isolationniste" de la santé est totalement non scientifique si elle néglige l'impact émotionnel qu'elle implique.Antonio Damasio montre que tout comme les états de joie sont sains, les états de tristesse et de peur provoquent un déséquilibre fonctionnel. À l'heure actuelle, il semble peu important de savoir si l'isolement et l'inactivité entraînent une augmentation de la dépression ou de l'obésité, ou si la peur induite et l'endettement généralisé augmentent le taux de suicide.Le toucher n'est pas seulement un stimulus agréable : c'est une nécessité biologique. Philippe K. Davis dans son livre "The Power of Touch. Le contact physique dans les relations humaines" résume que la stimulation de la peau est l'un des 10 besoins fondamentaux de l'être humain, et vital pour les personnes âgées et les malades.Il y a environ 70 ans, la vision du Dr Emmerth Holt sur l'éducation des enfants est devenue une doctrine officielle aux États-Unis. Il a recommandé de ne pas bercer les bébés et de ne pas les tenir quand ils pleurent. Lorsque la doctrine Holt a été appliquée massivement, la mortalité infantile des enfants de moins d'un an élevés dans des orphelinats atteignait 50 %.Les projets législatifs visant à interdire les réunions de plus de 25 personnes vont dans le même sens : une atteinte à la convivialité, à la vie sociale et communautaire, qui deviendra une "hérésie irresponsable" dans un monde de personnes confinées par la loi dans leur foyer individuel.Un mois avant l'épidémie de Wuhan en octobre 2019, un groupe d'organisations mondialistes a organisé un exercice de simulation de confinement d'une pandémie : "Event 201". Un exercice de pandémie mondiale" . À New York, un groupe "d'experts" réuni par l'université John Hopkins, la Fondation Bill et Melinda Gates, le Forum de la Banque mondiale et d'autres "groupes de réflexion" a débattu de la question de savoir si l'humanité est prête à contenir les effets de la propagation incontrôlée d'une maladie.Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Les cerveaux mondialistes aiment anticiper publiquement, en code, certaines opérations de grande envergure. L'événement 201 n'est pas le seul signe avant-coureur : un document de la CIA datant de 2015 prévoit une pandémie originaire de Chine, parmi les "populations en contact avec les animaux", d'ici 2025. Le coronavirus est également mentionné.Selon les experts réunis dans le cadre de l'événement 201, que peut-il se passer dans le monde ? Quelles mesures seraient nécessaires dans ce scénario ? Les scénarios de l'élite contiennent toujours des graines d'avenir :En résumé : l'exercice suggère que la situation sera si grave qu'il sera nécessaire de suspendre les libertés et garanties constitutionnelles et, bien sûr, d'introduire la vaccination forcée. Les programmes sont prêts :Pourquoi voudraient-ils nous vacciner à l'échelle mondiale ? Voilà qui constitue une véritable menace pour la santé.Traduction : Equipe de traduction Sott.netSource originale de cet article ici