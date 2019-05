© Organic Health Alliance

Nous savons par expérience que la santé du corps dépend de son état physiologique, de l'équilibre psychologique de la personne et de son sentiment d'être utile en vivant une existence significative. Bien manger, aimer et être aimé, se relier à des valeurs : voilà trois fondamentaux pour une existence humaine épanouie. La nutrition explore ce que veut dire « bien manger » pour le corps, la psychologie décrit les attitudes et les symptômes corporels qui signent nos besoins d'amour. Existe-t-il une discipline qui interroge le corps sur nos besoins de sens ?



À vrai dire, oui. Le décodage biologique interroge les symptômes du corps malade en appliquant, dans les situations de la vie ordinaire, les principes de ce que les psychiatres ont appelé l'hystérie de conversion. La pensée n'est pas seulement dans la tête. Elle est également capable de se transporter ailleurs : les bras, les jambes, les yeux, la peau... Les pensées se promènent, vont et viennent, jusqu'à produire parfois des symptômes physiques énigmatiques. Elles se manifestent sous la forme de pathologies car le corps ne sait s'exprimer que d'une manière non-verbale, dans la langue des symboles.

[...]

Le lieu du symptôme devient le siège de la pensée. S'il savait parler, c'est lui qui dirait « je pense ». C'est pourquoi décoder le sens du symptôme en le considérant comme un symbole revient à lui donner la parole et à refaire le chemin inverse : la pensée qui a construit la maladie, une fois totalement formulée dans la relation patient-thérapeute, quitte le corps et le libère de sa souffrance.



Nous écrivions ailleurs, dans un ouvrage plus général sur la fonction du symbolisme dans la vie ordinaire, qu'une pathologie devrait être analysé selon quatre approches complémentaires qui sont toute des scandales les unes pour les autres car elle ne fonctionnent pas avec les même logiques : « Plus généralement, cet exemple conduit à une réflexion sur le rôle de la médecine analysé selon cette quadripartion de la connaissance :



Dans le premier quadrant, la maladie est un problème objectif qui se réduit au symptôme.



Dans le second quadrant, la maladie est une solution à un problème. Le véritable problème est le contexte : la nourriture, l'ambiance familiale, l'absence d'un projet de vie, la pollution, etc.



Dans le troisième quadrant, la maladie est un signe, le « mal à dit », que veut donc dire le mal ?



Dans le quatrième quadrant la maladie est le processus de guérison, un processus qui vise à transformer le malade en réajustant ce qu'il croit être à ce qu'il est.



Ces quatre présupposés philosophiques supposent naturellement une réponse différente de la part du soignant. En cas de fatigue, par exemple, chacune des quatre formes de pensée voudra imposer sa vérité, c'est-à-dire sa technique thérapeutique :



Q1 : absorber des vitamines et des oligo-éléments. Le médecin va soigner un symptôme,

Q2 : aller à la montagne, changer d'air, se détacher du milieu familial. Le médecin va guérir un citoyen,

Q3 : voir ce qui ne va pas dans sa vie et, ce faisant, se changer soi-même. Le médecin va aider la personne à devenir elle-même,

Q4 : poser un acte symbolique, c'est-à-dire réaliser un rituel qui favorise l'expulsion de la maladie. Le médecin va aider la personne à se métamorphoser.



Celui qui guérit devrait, idéalement, être à la fois Médecin (Q1), Thérapeute (Q2), Sage (Q3) et Sorcier (Q4). Comme quoi il reste encore du travail... et bien des chemins à explorer pour les générations futures. » Ces « quatre quadrants » appliqués au corps humain parlent du corps-machine (premier quadrant, Q1) tant exploré par la médecine actuelle, du corps psychique traité de mille manières par les tenants du développement personnel (second quadrant, Q2), du corps-symbole qui fait sens, également exploré par le développement personnel (troisième quadrant, Q3) et enfin du corps-temple où celui-ci est compris comme une involution du Soi dans une forme spécifique (quatrième quadrant, Q4).



Chacune de ces approches a sa légitimité, ses spécialistes et ses guérisons. Les ennuis commencent lorsque les tenants de l'un ou de l'autre de ces « quadrants » cessent de dialoguer pour tenter d'imposer à tous la vérité de leur modèle. Cela est du reste fort compréhensible car ces quatre logiques et leurs lois de décryptage sont aux antipodes les unes des autres. J'ai pu observer par exemple à quel point des chercheurs de l'Institut Pasteur étaient totalement imperméables à la pensée symbolique appliquée aux pathologies. Celle-ci passait sur eux comme une ondée passagère vite effacée par le brillant soleil de l'objectivité rationnelle. Inversement, j'ai vu un chaman de la tribu des Huna Quin, au Brésil, totalement incapable de comprendre sur quels boutons il fallait appuyer pour faire fonctionner les différentes fonctions d'un lampe de poche. Réalisons-nous à quel point le conditionnement de notre pensée est à la fois un avantage et un obstacle à la connaissance et à la liberté d'être ?



La santé est notre bien le plus précieux. Toutefois, il semble erroné aujourd'hui de ne s'en remettre qu'à la grande majorité des professionnels de la médecine dite allopathique qui sont en partie financés depuis leurs études mêmes par Big Pharma pour nous vendre les réponses/solutions chimiques propres à nous rendre malades si toutefois nous étions en bonne santé. Parmi ces professionnels de la santé, ceux qui disent non à cette manne financière - inhérente à la corruption qui règne en maître dans nos sociétés - ne représentent qu'une infime partie de l'ensemble des acteurs de ce secteur économique. Car c'est de cela dont il s'agit, une médecine dogmatique et toute puissante faite d'économie, de finance, de rendement et de contrôle. L'approche allopathique de la médecine a toutefois l'avantage d'être capable de mesurer une « réaction physique » - que ce soit dans une prise de sang, une échographie ou une IRM - mais parce que cette approche reste très incomplète dans les explications et les solutions qui en découlent habituellement et qu'elle nous enferme dans un seul segment de réponses possibles - la chimie et/ou la chirurgie -, un nombre sans cesse croissant d'individus se tournent vers d'autres types de thérapies ; parfois en complément, parfois exclusivement.La médecine allopathique se fait au détriment de la compréhension du malade, de la maladie et de ses symptômes - et donc au détriment d'une compréhension holistique qui tient compte de la « globalité de l'être humain », de ses pensées, de ses émotions, voire de son mental et de sa spiritualité, ou encore de ses histoires transgénérationnelles.La médecine holistique - à savoir l'ensemble des médecines dites « douces », « traditionnelles » ou encore « non conventionnelles » comme l'acupuncture, l'ostéopathie, la phytothérapie, la naturopathie, la phagothérapie, l'homéopathie, la chiropractie, la psychothérapie, l'orthothérapie, etc. - permet d'englober le malade, sa maladie (mal-a-dit) et ses maux (mots) dans une approche métaphysique qui a pour but de re-connaître ce qui l'anime consciemment ET inconsciemment. Cette ouverture à d'autres types de thérapie ouvre la voie à une réappropriation du soi à travers une recherche et une compréhension du « symbolisme » du ou des symptômes de la maladie. Qu'est-ce que le mal dit ? Quel sens cache ce symptôme ?Le symbolisme est la clé de lecture de ce sens caché qui permet de décoder les symptômes de la maladie et des malaises. C'est tout un champ de compréhension entre l'incarné et le désincarné qui s'ouvre à nous, et le chemin vers la santé s'exerce souvent à travers la mise en œuvre simultanée de plusieurs « types de médecine ».La médecine allopathique dite « officielle » est hautement technologique et fait l'objet de nombreuses critiques ; « on lui reproche, entre autres, son manque d'humanité, l'explosion des coûts mais surtout de produire des effets secondaires et de remplacer un symptôme par un autre.[1] ».Puisque la médecine allopathique échoue à véritablement nous guérir, il nous faut acquérir par nous-mêmes - avec l'aide de professionnels de santé pratiquant une médecine « alternative » - la connaissance des différents aspects, sens et clés de lecture dans le but de comprendre les symptômes qui nous affectent à travers la maladie. Nous partageons avec vous quelques-unes de ces clés de lecture à travers une petite plongée dans l'introduction de l'ouvrage de Thorwald Dethlefsen et du Dr Rüdiger Dahlke, Un chemin vers la santé - Sens caché de la maladie et de ses différents symptômes.Bonne lecture.*************************« Nous vivons à une époque où la médecine présente continuellement aux yeux étonnés du profane des moyens et des techniques nouveaux qui font reculer les frontières du possible. Parallèlement, s'élèvent de plus en plus de voix formulant une méfiance à l'égard de cette médecine contemporaine quasi toute puissante. [...]Il est vrai que la médecine s'occupe principalement des domaines concrets et pratiques, cependant, qu'on le veuille ou non, que ce soit consciemment ou inconsciemment,. Ce n'est pas dans ses réalisations matérielles qu'échoue la médecine moderne, c'est sur la vision du monde qui les sous-tend et sur laquelle elle s'est construite de manière irréfléchie. C'est sa philosophie qui entraîne son échec, ou plutôt son absence de philosophie. [...]. Par exemple, le fait de constater que le mercure monte dans un thermomètre ne veut rien dire, ce n'est que lorsque nous constatons que ce fait signale un changement de température que nous pouvons en tirer une conclusion.. Il faut avoir un point de comparaison pour comprendre ce qu'il se passe. Il en découle que. [...] De même les chiffres et les lettres sont les supports d'une idée,. En d'autres termes, on pourrait dire que. [...]Analyser un signe ne provoquera aucun changement. Si nous prenons un exemple dans l'art, nous constatons, à l'évidence, que la valeur d'une œuvre n'est pas dans la qualité des matériaux employés, couleurs, tissus pour un tableau par exemple, mais dans l'idée, la vision que l'artiste a transmise.. [Il s'agit donc de] chercher la signification de la maladie et de la guérison. [...]En médecine et dans le langage courant, on parle de « maladies » au pluriel, ce qui conduit à une fausse interprétation, le mot maladie est un concept et ne doit être employé qu'au singulier. Il en est de même pour le mot « santé », c'est un singulier, on ne dit pas des « santés ». Maladie-Santé sont deux états de l'être qui ne définissent ni des organes ni les différentes parties du corps humain.Le corps ne peut rien faire par lui-même, on s'en persuade facilement en observant un cadavre. Le corps est vivant grâce à ses instances immatérielles que sont l'âme et la « vie » (esprit). La conscience transmet une information qui se manifeste, elle se rend ainsi visible. La conscience a, vis-à-vis du corps, le même effet qu'un programme radio sur un récepteur.Ce qui se passe dans un corps est toujours l'expression d'un message, d'une information, la densification d'une image (en grec, image se dit eidolon, ce qui renvoie au concept « idée »).Le rythme cardiaque, les pulsations, la température du corps qui maintient une chaleur constante, la fabrication d'anticorps sont des fonctions qu'on ne peut expliquer en se basant uniquement sur la matière,. Lorsque toutes les fonctions corporelles se déroulent d'une certaine manière et harmonieusement, nous nommons cet état « santé ». Si une fonction quelconque se dérègle, nous parlons de « maladie ».La maladie s'installe lorsque l'harmonie est compromise, que l'ordre préétabli est remis en question (nous verrons plus loin que la maladie, vue sous un autre angle, est un rééquilibre).Le monde de la matière en son ensemble est une scène où s'anime et entre en représentation la FORME ORIGINELLE. De même,. Lorsqu'un être est perturbé sa conscience se dérègle, perd son équilibre et cela va se vivre dans le corps sous la forme de symptômes reconnaissables. Voilà pourquoi. Dans une tragédie, ce n'est pas la scène qui est tragique, c'est la pièce. [...]Il y a de nombreux symptômes mais tous ne sont que l'expression du même événement que nous nommons « maladie » et qui s'est produit dans la conscience d'un être donné.Après ce qui vient d'être expliqué, on devrait pouvoir comprendre que ce que l'on a départagé en catégories telles que : « maladie » somatique, psychosomatique, psychique ou mentale, est un langage pour nous inadmissible. Cette manière de concevoir et de cataloguer la maladie sert davantage à en empêcher la compréhension qu'à la rendre plus facile à cerner. [...]On peut faire la différence entre ce qui relève de « soma » et ce qui relève de « psychique », sur le plan où se manifeste un symbole mais cela ne permet pas de localiser « la maladie ». L'ancien concept de maladie de l'esprit (maladie mentale) induit en erreur car l'esprit n'est jamais malade,Nous voulons essayer ici d'élaborer une représentation de la maladie comme un tout. En faisant la distinction entre les termes « soma » et « psychique », nous comprendrons mieux sur quel plan les symptômes se manifestent.En séparant les deux plans, maladie d'une part (plan de la conscience) et symptômes d'autre part (plan du corps physique), nous élargissons notre manière d'envisager la maladie, nous ne nous bornons plus à l'analyse de ce qui se passe sur le plan physique seulement, nous allons également nous occuper du plan psychique, ce qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas été habituellement le cas.. Un symptôme est un signal, il va capter l'intérêt, l'énergie et préoccuper celui qui le ressent. Il nous force à s'intéresser à lui que nous le voulions ou non. Tel un empêchement survenu de l'extérieur, le symptôme est perçu comme un obstacle, il faut le faire disparaître, ce qui dérange ne doit plus déranger. Le symptôme accapare toute notre attention, il faut donc le combattre, s'en débarrasser à tout prix.Depuis Hippocrate, la médecine s'efforce de persuader le malade que les symptômes sont des manifestations qui surviennent au hasard et que les causes doivent en être recherché dans le fonctionnement organique, on s'efforce alors de les y découvrir. Pour cette école de médecine, le symptôme n'a pas de signification en lui-même, on confond symptôme et maladie, l'un et l'autre d'ailleurs ne représentent rien, n'ont pas de sens. C'est ainsi que l'on ne prend pas garde au « signal », on ne le déchiffre pas et le symptôme n'a rien à dire.Prenons comme exemple un automobiliste : divers signaux s'allument sur le tableau de bord de sa voiture lorsque quelque chose ne fonctionne plus normalement. Quand une lampe s'allume, le conducteur s'inquiète, il s'arrête éventuellement, ce qui est pour lui une contrariété. Cependant, il ne lui viendrait pas à l'idée de se mettre en colère contre le voyant, au contraire, il est ainsi assuré d'être averti lorsque quelque chose ne va pas. Le dysfonctionnement qu'il peut ainsi constater se trouve quelque part, à l'intérieur de la voiture, dans un endroit qu'il ne voit pas. Cette lampe qui clignote est un « signal », elle incite le conducteur à s'adresser à un mécanicien afin d'effectuer le contrôle ou la réparation nécessaire qui entraîneront l'extinction de la lampe témoin. [...]Que penserions-nous d'un mécanicien qui se contenterait d'enlever l'ampoule de la lampe ? Nous serions certainement furieux, pourtant, la lampe ne brûle plus et c'était bien cela qui nous avait alerté mais nous savons que cette lampe signalait quelque chose, il fallait trouver quoi au lieu de l'éteindre. Ce qui avait déclenché ce voyant ne se trouve pas sur le tableau de bord, il fallait chercher ailleurs, ne plus s'occuper de la lampe mais découvrir ce qui ne fonctionnait pas.Le symptôme dans notre corps est l'expression visible de processus invisibles, c'est un « signal » relié à une fonction qui va nous obliger à interrompre le cours habituel de notre vie, à nous arrêter pour constater que quelque chose ne va pas, n'est pas en « ordre » et à en chercher les raisons. Dans ce cas comme dans l'exemple de l'automobiliste, il est stupide de s'en prendre au symptôme et absurde de tenter de le faire disparaître, on ne réussit alors qu'à rendre impossible la compréhension de sa signification.C'est dans l'impossibilité de franchir ce pas que se trouve le problème de la médecine. elle est fascinée par les symptômes. C'est pourquoi elle assimile l'un à l'autre, symptôme et maladie, c'est-à-dire qu'C'est ainsi que l'on soigne avec un grand arsenal de moyens techniques les organes et les parties du corps. Toutes les forces sont dirigées dans le but de parvenir tôt ou tard à empêcher les symptômes d'apparaître sans se demander quels sont le sens et les raisons de leur apparition. Il est étrange que la raison n'ait pas réussi à faire cesser ce combat utopique. On devrait pourtant se rendre compte que le nombre des malades n'a pas diminué depuis l'apparition des techniques modernes employées en médecine.. [On] est fier des résultats obtenus dans les maladies infectieuses mais on ne tient pas compte de ce qu'ils cachent, à savoir,. [...]La maladie, à l'instar de la mort, est profondément enracinée en l'être humain, ce ne sont pas quelques « trucs » superficiels et mécaniques qui parviendront à en débarrasser le monde. Si l'on parvenait à considérer la maladie et la mort dans leur essence et leurs dimensions, on s'apercevrait du ridicule de nos efforts, on comprendrait que nos forces ne peuvent y suffire. On peut se protéger d'une pareille désillusion en ramenant maladie et mort à un problème fonctionnel, cela permet de continuer à croire en ses pouvoirs et à sa propre importance.Répétons encore : la maladie est un état qui dénonce, chez l'être humain, un dérèglement de la conscience, une discordance, un « désordre ».. [...] Un symptôme nous dit qu'en tant qu'êtres dotés d'une âme nous sommes malades, que nous avons dérapé, perdu l'équilibre, que nos forces intérieures, notre force d'âme, ne sont plus intactes. [...] Autrefois, lorsque l'on demandait à un patient : « Qu'est-ce qui ne va pas ? », il répondait toujours : « J'ai des douleurs, j'ai mal ». Maintenant on lui demande : « Qu'avez-vous ? ».Ces deux questions sont des polarités, si l'on y réfléchit un peu, elles sont très intéressantes. Toutes deux s'adressent à un malade, or, il y a toujours un « manque » chez un malade (quelque chose qui ne va pas, c'est un manque) en réalité, ce manque est situé dans la conscience, car si rien ne lui manquait, il serait « sain » (saint), c'est-à-dire, entier et harmonieux. Lorsque quelque chose lui manque pour être sain, il est « mal-sain », c'est-à-dire malade. Ce manque, cette maladie, se manifeste dans le corps par quelque chose que « l'on a », un symptôme. On peut donc en déduire qu'avoir mal, avoir quelque chose, c'est la compensation d'un manque. On manque de conscience, résultat : un symptôme.Désormais, on a un autre point de vue face à la maladie. Le symptôme n'est plus un ennemi qu'il faut nier ou combattre à tout prix, on découvre qu'il peut être un collaborateur qui nous aidera à trouver ce qui manque et, par là même, à vaincre la maladie.. Il peut être féroce et s'incruster si nous n'y prenons garde, car c'est lui qui fait la loi. La maladie ne connaît qu'un but : nous rendre sain (saint). Si nous comprenons le langage que véhicule un symptôme, il nous indiquera ce que nous devons faire.Ce livre est dédié au décryptage des symptômes. Ils parlent une langue oubliée qu'il s'agit de retrouver. Connue depuis des âges, c'est vraiment la langue de la psychosomatique, elle connait les relations entre le corps et la psyché. CLa vérité qu'ils peuvent nous dévoiler est souvent difficile à supporter. Aucun de nos proches n'oserait nous la dire de manière aussi brutale. Le symptôme, lui, ne craint pas de nous la jeter à la figure. C'est sans doute pourquoi nous avons préféré oublier la langue des symptômes.. [...]Maladie et guérison sont des concepts qui vont de pair, qui sont en rapport avec la conscience et non avec le corps. Un corps ne peut pas être sain ou malade,Nous avons encore une critique à faire à la médecine officielle. Elle parle de guérison sans prendre le moins du monde en considération le seul plan sur lequel la guérison est réelle. [...] les pratiques usuelles de la médecine se limitent à des interventions sur les phénomènes fonctionnels qui ne sont, en eux-mêmes, ni bons ni mauvais mais qui relèvent uniquement du plan matériel. Sur ce plan, la médecine conventionnelle a parfois des résultats étonnants.Ce sont des méthodes auxquelles on peut décider de renoncer par soi-même, mais[...]La maladie n'est pas un détestable dérangement qui arrive par hasard. Sur le chemin de l'existence, l'être humain marche vers la santé. Plus grande sera l'attention portée à ce chemin, plus il lui sera possible d'atteindre le but. »[1]*************************Ce livre et ceux présentés dans une petite liste en fin d'article sont des outils de compréhension de ce qui nous est caché en tant qu'individu à part entière et ne se substituent pas à toute approche allopathique - qui « explique à merveille tous ses « comment » en décrivant des mécanismes et des interactions subtiles incroyablement complexes »** - et symbolique - « nécessaire pour comprendre le corps humain avec ses « pourquoi »**. Ne s'en remettre qu'à l'une d'entre elles sans prendre le(s) autre(s) en considération ne peut qu'empêcher l'être en recherche de santé d'y parvenir. Le travail accompli serait certainement incomplet et ressurgirait sans doute plus fort, plus tard. Comme l'exprime très bien Luc Bigé , il semble que les différentes approches - plutôt que de s'opposer - devraient être utilisées en synergie, bien que comme vous allez le voir dans cet extrait, le chemin pour y parvenir s'apparente à une véritable quête :* Les passages en gras sont du fait des Éditeurs.** Extraits de Le Parchemin Magnifique - Opuscule 1 : La Méthode, Luc Bigé - Éditions Réenchanter le Monde. Édition du Kindle[1] Extraits des pages 15 - 25 d'Un chemin vers la santé - Sens caché de la maladie et de ses différents symptômes, Thorwald Dethlefsen et Dr Rüdiger Dahlke, Ambre Éditions - 2006 Dans le même esprit que celui du malade et de ses « mal-a-dit », il serait certainement souhaitable pour l'humanité d'étudier la signification des épidémies/pandémies dans l'histoire et ce que peut signifier leurs symptômes au sein de la connexion anthropocosmique . Mais cela reste très utopique eu égard à la société marchandisée et en partie déshumanisée dans laquelle nous vivons.Voir aussi : Quand le corps dit non - Le stress qui démolit : le Dr Gabor Maté démythifie la médecine avec érudition et compassion Et quelques livres additionnels :