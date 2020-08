© Inconnu

Note du traducteur : Bill Gates ne peut toutefois pas véritablement être qualifié d'« homme derrière le rideau » — encore que l'on puisse le penser au vu de tout ce qui suit. Il est au contraire la figure de proue bien visible qui permet de cacher à la vue de tous les quelques individus parfaitement inconnus qui eux, sont derrière le rideau.



Par ailleurs, l'AGRA Watch a été créée pour contester la participation — ou la main-mise, peut-être ? — de la Fondation Gates au sein de l'AGRA.



Quant à l'AGRA elle-même, elle fut lancée il y a quatorze ans par les fondations Bill & Melinda Gates et Rockefeller. L'Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA) a pour objectif d'apporter à l'Afrique sa propre révolution verte en matière de productivité agricole, armée de semences commerciales à haut rendement, d'engrais et de pesticides. Il s'agissait pour l'AGRA de doubler la productivité et les revenus d'ici à 2020 (et nous y sommes) pour trente millions de familles de petits exploitants agricoles tout en réduisant de moitié l'insécurité alimentaire dans vingt pays.



Hélas, et selon le rapport mentionné plus bas par le Dr Mercola, il n'y a pas eu, sur les quatorze années en question, d'augmentation de la productivité, et le nombre de personnes sous-alimentées dans les treize pays cibles par l'AGRA a augmenté de 30 pour cent, et celui du Rwanda, « l'enfant affamé de l'Afrique », s'est accru lui de 15 pour cent. Il est à noter qu'aucune évaluation globale des effets de ces programmes n'a pour le moment été publiée, ni par l'AGRA elle-même, ni par la Fondation Gates — Voir la troisième note de traduction pour des données issues des recherches de Timothy Wise.

Les organisations financées par Bill Gates défendent l'envoyée de l'ONU financée par Bill Gates

Note du traducteur : Il est possible que les lecteurs ne connaissent pas Agnes Kalibata, en voici donc un peu plus, depuis la page Wikipedia en anglais qui lui est consacrée ; notons au passage qu'il n'est pas fait mention ne serait-ce que d'une année de naissance, et les recherches en ce sens n'ont rien donné : Agnes Matilda Kalibata est une agronome et responsable politique rwandaise, elle a été ministre rwandaise de l'agriculture et des ressources animales de 2008 à 2014 e elle est présidente de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique depuis 2014.



Elle est née au Rwanda et a été élevée en Ouganda en tant que réfugiée par des parents petits exploitants. Elle a obtenu une licence en entomologie et biochimie, suivie d'une maîtrise en agriculture. Elle a ensuite obtenu un doctorat en entomologie.



Elle a été louée par beaucoup pour ses réalisations lorsqu'elle était ministre, mais certains groupes de défense des droits de l'homme les ont critiqué parce que le soutien financier n'était accordé qu'aux agriculteurs qui suivaient les politiques gouvernementales de regroupement des terres.



Kalibata est membre du conseil d'administration du Centre international de développement des engrais (IDFC) depuis 2008, où elle préside le Comité Afrique et est membre de son comité exécutif et de son comité d'audit. Elle est également membre de nombreux conseils d'administration nationaux et internationaux, notamment pour l'Université du Rwanda, Africa Risk Capacity, le Conseil de l'agenda mondial du Forum économique mondial, la Commission mondiale sur l'adaptation et le Groupe d'experts de Malabo Montpellier sur l'agriculture et la sécurité alimentaire.

La Fondation Gates cherche à exercer une influence non seulement en finançant des projets et en façonnant l'expertise, mais aussi en finançant les plateformes de gouvernance qui déterminent la politique alimentaire et agricole.



~ AGRA Watch

Dans certains cas, les organisations ont directement été financées par la Fondation Bill & Melinda Gates, et dans d'autres, la Fondation Bill & Melinda Gates a financé des programmes spécifiques dans lesquels les signataires avaient joué un rôle. Une organisation était subventionnée par l'AGRA, elle-même financée par la Fondation Bill & Melinda Gates.

L'excessive influence de Bill Gates sur le Sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires

Ces résultats illustrent l'influence de la Fondation Bill & Melinda Gates sur la politique alimentaire et agricole mondiale. AGRA Watch a continuellement documenté son rôle dans l'influence du développement agricole, qui a connu une croissance considérable ces dernières années.



La Fondation Gates cherche à exercer une influence non seulement par le financement de projets et la mise en forme de l'expertise, mais aussi par le financement des plateformes de gouvernance qui déterminent la politique alimentaire et agricole. Ce rôle de la Fondation Bill & Melinda Gates dans la prise de décisions politiques basées sur son modèle technologique de développement agricole dont elle est propriétaire est souvent négligé...



Dans ce rapport, nous avons démontré quelques-uns des liens entre la Fondation Bill & Melinda Gates et ceux qui ont soutenu la nomination de Kalibata à la tête du Sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires.



Alors que des centaines d'organisations de la société civile ont demandé sa destitution, seuls douze signataires ont accepté de soutenir sa nomination, presque tous bénéficiant directement des subsides de la Fondation Bill & Melinda Gates. Cette situation soulève des questions cruciales sur le rôle de Bill Gates dans l'élaboration de l'ordre du jour du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires ainsi que sur ses résultats.



~ AGRA Watch

La Fondation Bill & Melinda Gates

ouvre la porte à Monsanto

Par exemple, parmi ses nombreux rapports de recherche[4] figure le rapport 2010 intitulé « La porte tournante : Les liens Monsanto-Gates »[5], qui détaille les liens directs entre la Fondation Bill & Melinda Gates et les représentants de Monsanto que sont Rob Horsch, Florence Wambugu, Don Doering[6], feu Sam Dryden et Lawrence Kent. Un autre rapport de 2010, intitulé « Les liens de la Fondation Gates avec Monsanto et le développement des cultures transgéniques au Kenya », souligne[7] les liens entre la Fondation Gates et Monsanto : « AGRA Watch a été créé en 2008 pour contester la participation de la Fondation Gates à la problématique de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA), et pour soutenir les alternatives agro-écologiques durables déjà pratiquées en Afrique.



Nous avons assisté à l'accélération de la pression en faveur du génie génétique comme solution à la faim en Afrique, à la criminalisation de ses opposants en tant qu'éco-impérialistes peu enclins à accepter les avancées scientifiques, et à un respect mal placé pour le soutien philanthropique aux solutions d'entreprises vis-à-vis des problèmes alimentaires mondiaux. Les intérêts des entreprises sont clairement exposés dans le programme de l'AGRA, comme on le voit ci-dessous ».

La Fondation Bill & Melinda Gates n'est pas là pour résoudre les réels problèmes du monde

Il existe aujourd'hui de nombreuses preuves que le problème est plutôt la pauvreté et le manque d'accès, qui sont eux-mêmes aggravés par la destruction des systèmes alimentaires locaux et la commercialisation des aliments. Les subventions de la Fondation Gates et de l'AGRA continuent à se concentrer sur le rendement, en préparant l'Afrique à un système adapté aux besoins de l'agriculteur commercial à la recherche de profits et axé sur le rendement plutôt qu'adapté au paysan ou au petit agriculteur qui produisent des cultures diverses pour une communauté locale.

Cette situation peut ne pas être le résultat d'intentions conscientes, mais d'un préjugé structurel profondément ancré qui fait que les scientifiques et les institutions scientifiques africains ne sont pas suffisamment qualifiés ou légitimes pour recevoir le financement des subventions.

Note du traducteur : Puisqu'il n'existe à échéance 2020 aucune publication relative à l'efficacité ou pas du programme de l'AGRA dans sa globalité et que cette dernière a refusé de lui fournir les informations nécessaires à ses recherches, Timothy Wise a utilisé les données nationales de treize pays « bénéficiaires » de l'AGRA jusqu'en 2018, données portant sur la production, le rendement et la superficie récoltée pour la plupart des cultures vivrières importantes de la région, afin d'évaluer dans quelle mesure les programmes de cette révolution verte augmentent sensiblement la productivité.



L'AGRA a par ailleurs reçu près d'un milliard de dollars de contributions, dont la grande majorité provient de la Fondation Gates, mais également des contributions importantes des gouvernements donateurs, notamment des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et d'autres pays. L'AGRA a versé plus de 500 millions de dollars en subventions pour promouvoir sa vision d'une agriculture africaine « modernisée », libérée de sa technologie peu développée et de ses faibles rendements.



Timothy Wise a également examiné les données sur la pauvreté et la faim afin de déterminer s'il existe des signes d'amélioration des revenus et de la sécurité alimentaire des petits exploitants agricoles dans la région, qui se situeraient à des niveaux correspondant aux objectifs de l'AGRA en matière d'amélioration du bien-être des agriculteurs.



Il n'a trouvé aucune preuve que la productivité, les revenus ou la sécurité alimentaire des petits exploitants agricoles augmentent de manière significative. Il déplore au contraire « n'avoir trouvé aucune preuve que la productivité, les revenus ou la sécurité alimentaire des petits exploitants agricoles augmentent de manière significative. » Et plus précisément, il a constaté ce qui suit : Peu de preuves que l'AGRA atteignait un nombre important d'agriculteurs. Son dernier rapport d'étape indique seulement que l'AGRA a formé 5,3 millions d'agriculteurs aux pratiques modernes, dont « 1,86 million d'agriculteurs » utilisent directement ces méthodes. Ce chiffre est vague et bien loin de l'objectif déclaré de doubler directement la productivité et les revenus de 7 millions d'agriculteurs, et indirectement pour 21 millions d'autres.

Aucune preuve d'une augmentation significative des revenus des petits exploitants ou d'une sécurité alimentaire. Pour l'ensemble des pays cibles de l'AGRA, il y a eu une augmentation de 30 pour cent du nombre de personnes souffrant de la faim extrême depuis le début, une situation qui touche 130 millions de personnes dans les pays cibles de l'AGRA. Le Kenya, où se trouve son siège, a connu une augmentation de la proportion de ses habitants souffrant de sous-alimentation pendant les mêmes années.

Le Kenya, où se trouve son siège, a connu une augmentation de la proportion de ses habitants souffrant de sous-alimentation pendant les mêmes années. Il n'existe aucune preuve d'une augmentation importante de la productivité. Pour l'ensemble des cultures de base, les rendements n'ont augmenté que de 18 pour cent sur douze ans dans les treize pays cibles de l'AGRA. Même le maïs, fortement encouragé par les programmes de la Révolution verte, n'a connu qu'une croissance de 29 pour cent de son rendement, bien loin de l'objectif de l'AGRA d'en doubler la productivité, ce qui représenterait une augmentation de 100 pour cent.

Pour l'ensemble des cultures de base, les rendements n'ont augmenté que de 18 pour cent sur douze ans dans les treize pays cibles de l'AGRA. Même le maïs, fortement encouragé par les programmes de la Révolution verte, n'a connu qu'une croissance de 29 pour cent de son rendement, bien loin de l'objectif de l'AGRA d'en doubler la productivité, ce qui représenterait une augmentation de 100 pour cent. Là où l'adoption des technologies a eu lieu, les subventions aux intrants fournies par les gouvernements africains semblent avoir beaucoup plus d'influence que les programmes de l'AGRA. Il est difficile de trouver des preuves que les programmes de l'AGRA auraient un impact significatif en l'absence de subventions aussi importantes de la part des gouvernements africains.

Même là où la production a augmenté, comme en Zambie, la production de maïs qui a quasiment triplée n'a pas entraîné de réduction de la pauvreté ou de la faim en milieu rural. Les petits agriculteurs n'en ont pas profité ; la pauvreté et la faim sont restées incroyablement élevées, 78 pour cent des Zambiens vivant en milieu rural étant dans une pauvreté extrême.

Les incitations de la Révolution verte pour les cultures prioritaires comme le maïs ont conduit à l'abandon des cultures traditionnelles plus nutritives et plus résistantes au climat comme le millet et le sorgho, ce qui a érodé la sécurité alimentaire et la nutrition des agriculteurs pauvres . La production de millet a diminué de 24 pour cent, les rendements ayant chuté de 21 pour cent pendant les années de l'AGRA.

. La production de millet a diminué de 24 pour cent, les rendements ayant chuté de 21 pour cent pendant les années de l'AGRA. Aucun signe d'« intensification durable », l'objectif étant d'augmenter durablement la production sur les terres agricoles existantes. Les impacts environnementaux sont négatifs, notamment l'acidification des sols dans le cadre de la culture en monoculture avec des engrais à base de combustibles fossiles. L'augmentation de la production provient davantage des agriculteurs qui mettent de nouvelles terres en culture — par « extension » — que de l'augmentation de la productivité. Ces deux tendances ont des implications pour l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci. Il s'agit donc d'un bilan d'échec pour l'AGRA — sauf à penser que l'objectif n'était pas celui-là même qui a été mis en avant — et il serait temps que les gouvernements africains qui en sont « bénéficiaires » changent de cap...

La spécialité de Gates —

L

e philanthro-capitalisme

... attendent souvent de leurs investissements dans les programmes sociaux des retours financiers ou des bénéfices secondaires à long terme. La philanthropie devient une autre partie du moteur du profit et du contrôle des entreprises. La stratégie de développement de la Fondation Bill & Melinda Gates encourage en fait les politiques économiques néolibérales et la mondialisation des entreprises.



Il est [...] probable que Bill Gates, qui a un accès régulier aux dirigeants mondiaux et qui finance personnellement des centaines d'universités, d'organisations internationales, d'ONGs et de médias, soit devenu la voix la plus influente en matière de développement international.



Un examen plus approfondi de la Fondation Bill & Melinda Gates est essentiel étant donné que son influence est vaste, voire plus grande que celle de la plupart des gouvernements donateurs. La Fondation Bill & Melinda Gates fournit plus d'aide à la santé mondiale que tout autre pays donateur et est le cinquième plus grand donateur pour l'agriculture dans les pays en développement.



En 2013, seuls onze pays ont dépensé plus que la Fondation Bill & Melinda Gates, ce qui en fait le douzième donateur mondial. La Fondation Bill & Melinda Gates est devenue un donateur plus important que des pays tels que la Belgique, le Canada, le Danemark, l'Irlande et l'Italie[10].

Le plan médical de Gates — Immunisation et surveillance mondiales

Note du traducteur : Le Dr Jospeh Mercola fait lui-même l'objet d'attaques sur Internet. Voici ce qu'il écrivait le 17 août dernier :

Deux décennies de journalisme sur la santé sont en jeu



Ces vingt-trois dernières années, je me suis battu contre l'introduction de fluorure neurotoxique dans l'eau. J'ai été l'un des premiers médecins à alerter le monde sur les dangers du Vioxx, qui a tué plus de 60 000 patients avant d'être finalement retiré du marché. J'ai fait campagne contre les OGMs et les produits agrochimiques toxiques, en finançant en 2012 la première collecte de signatures pour obtenir l'étiquetage des OGMs en Californie.



Pendant plus de dix ans, j'ai financé la lutte pour mettre fin à l'utilisation des plombages dentaires au mercure dans le monde entier. J'ai mis en garde contre la sur-utilisation des antibiotiques en médecine humaine et les dangers de leur consommation dans les viandes CAFO [c'est-à-dire issues de l'élevage intensif - NdT]



J'ai financé des recherches et j'ai été l'un des premiers médecins journalistes à sensibiliser aux dangers de la carence en vitamine D. Je sensibilise maintenant le public à l'importance d'optimiser la vitamine D pour minimiser les risques du Covid-19.



Ce plaidoyer en faveur de la santé publique a créé une armée d'adversaires bien financés. Ils m'ont attaqué en utilisant des groupes de relations publiques coûteux et des médias de masse, ont saisi des agences de régulation fédérales et des groupes pharmaceutiques de façade pour tenter de me faire taire et de me discréditer.



Jamais auparavant les Américains n'ont été exposés à un tel assortiment coordonné de mensonges et de censure. Le lavage de cerveau, la surveillance des médias sociaux, la coercition et la destruction des dissidents s'accélèrent. Pour un aperçu complet de ce nouvel ordre mondial, un empire construit et dirigé par des milliardaires, voir ma série d'articles « Le fantôme dans la machine ».

Note du traducteur : Pour appuyer les propos du Dr Mercola, voici ce que Bill-Gates-le-psychopathe-de-service-aux-ordres-du-consortium-en-haut-de-la-pyramide explique aussi dans cet article : La plupart des gens s'accordent à dire que les professionnels de la santé devraient d'abord se faire vacciner. Mais qui le reçoit ensuite ? Les personnes âgées ? Les enseignants ? Les travailleurs occupant des emplois essentiels ?



Je pense que les pays à faible revenu devraient être parmi les premiers à le recevoir, car les gens risquent beaucoup plus de mourir dans ces pays. Le Covid-19 se répandra beaucoup plus rapidement dans les pays pauvres, car des mesures comme l'éloignement physique sont plus difficiles à mettre en œuvre. Un plus grand nombre de personnes ont un mauvais état de santé sous-jacent qui les rend plus vulnérables aux complications, et la faiblesse des systèmes de santé fera qu'il leur sera plus difficile de recevoir les soins dont ils ont besoin. La mise en circulation du vaccin dans les pays à faible revenu pourrait sauver des millions de vies. La bonne nouvelle, c'est que nous disposons déjà d'une organisation spécialisée dans ce domaine, la Vaccine Alliance (Gavi). Il s'agit donc d'attaquer les plus faibles d'abord, sous couvert d'humanisme et de bonnes intentions, on s'occupera des autres ensuite ; d'ici là, des lois d'obligation vaccinale auront peut-être eu le temps de voir le jour un peu partout. Peut-être...

Note du traducteur : Le journaliste Lionel Astruc a enquêté sur la fondation de l'ex-patron de Microsoft, Bill Gates, l'un des hommes les plus riches de la planète. Avec un budget annuel de près de 5 milliards de dollars, et sous prétexte de lutter contre les inégalités, la Fondation Gates nourrirait un système destructeur. Entretien.





Bill Gates est celui qui bénéficie le plus d'une peur propagée de pandémie

L'accélérateur thérapeutique Covid-19 jouera un rôle de catalyseur en accélérant et en évaluant des médicaments et des produits biologiques nouveaux et reconvertis pour traiter à court terme les patients atteints du Covid-19, puis d'autres agents pathogènes viraux à plus long terme.

Note du traducteur : Le Wellcome Trust est une fondation caritative fondée en 1936 dédiée à la médecine dont le siège est en Grande-Bretagne, dont la mission générale consiste à « encourager et promouvoir la recherche dans le but d'améliorer la santé de l'homme et des animaux », et qui finance la recherche biomédicale à hauteur d'une moyenne de 725 millions d'euros par an. Au 30 septembre 2007, ses actifs nets se montaient à 16,8 milliards d'euros. Au 30 septembre 2018, sa dotation s'élevaient à près de 29 milliards d'euros. En termes d'avoirs, il s'agit de la seconde fondation la plus riche après la Fondation Bill & Melinda Gates.

Note du traducteur : Selon un article de Forbes de mai 2020, Bill Gates n'a pas inventé ce Tronc commun, mais comme l'a expliqué Lyndsey Layton en 2014, il a fourni le soutien financier, l'organisation et l'influence nécessaire pour les faire entrer rapidement dans tous les États de la nation. Il est difficile de savoir exactement combien d'argent Bill Gates a dépensé pour soutenir son projet de Tronc commun, le nombre de groupes et le nombre des chèques émis étant stupéfiants. Mais les dépenses de Bill Gates en matière d'éducation aux États-Unis se chiffrent en milliards de dollars et ont directement influencé la façon dont ont été dépensés des milliards de milliards de dollars du contribuable. Et si certains continuent à affirmer que ce projet de Tronc commun fut un succès, il est pour le moins difficile de conclure à un consensus général. Ce que le Tronc commun de Bill Gates a cependant réussi, c'est d'aider à faire accepter dans le système scolaire américain les deux aspects majeurs qui définissent Bill Gates — mettre l'accent sur la collecte des données, et définir qu'une moins bonne réussite scolaire s'assimile à « de bons résultats à un test de mathématiques et de lecture ».

Note du traducteur : dans son article, Naomi Klein écrit aussi ceci : C'est un avenir dans lequel nos maisons ne seront plus jamais exclusivement des espaces personnels mais aussi, grâce à la connectivité numérique à haut débit, nos écoles, nos cabinets médicaux, nos gymnases et, si l'État le détermine, nos prisons.

Bill Gates est la figure de proue la plus visible de la technocratie moderne

Note du traducteur : Pour les lecteurs qui souhaitent visionner cette vidéo en anglais, suivez ce lien. Pour accéder à la transcription de l'interview en anglais, suivez ce lien. Sinon voici quelques paragraphes concernant les grandes lignes de son contenu : La technocratie est un système économique qui a vu le jour dans les années 1930, au plus fort de la Grande Dépression, lorsque des scientifiques et des ingénieurs se sont réunis pour résoudre les problèmes économiques de la nation [les États-Unis - NdT]. Depuis lors, les technocrates ont silencieusement et sans relâche progressé, et leur programme devient de plus en plus visible.

Les technocrates ont inventé un nouveau système économique à partir de zéro — un système économique basé sur les ressources dans lequel l'énergie et l'ingénierie sociale dirigent l'économie plutôt que des mécanismes de prix tels que l'offre et la demande.

La technocratie appelle au démantèlement total du système politique, qui inclut la Constitution américaine. Les nations doivent être dirigées par des dirigeants non élus qui décident des ressources que les entreprises peuvent utiliser et des produits que les consommateurs sont finalement autorisés à acheter.

La Commission trilatérale est un groupe technocratique clé qui a dominé le système politique américain depuis Jimmy Carter.

La seule raison pour laquelle la technocratie n'a pas encore réussi à supplanter les États-Unis — bien qu'elle s'en rapproche de façon incroyable — c'est à cause de notre Constitution [ou grâce à elle, selon le point de vue - NdT]. C'est pourquoi nous devons nous battre pour protéger notre Constitution à tout prix. L'un des moyens les plus efficaces pour y parvenir est de créer des mouvements de base et de s'impliquer dans la politique locale. Patrick Wood est un économiste, analyste financier et constitutionnaliste américain qui a consacré sa vie à découvrir le mystère de ce qui contrôle la plupart des folies que nous observons actuellement, et qui a été exacerbé par la pandémie de Covid-19.



Il a écrit deux livres sur ce sujet : Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation et Technocracy: The Hard Road to World Order [« La montée de la technocratie — Le cheval de Troie de la transformation globale » et « Technocratie — La dure route vers l'ordre mondial », ouvrages non traduits en français - Ndt].

Bill Gates a bâti un empire mondial autour de ses technologies et de ses entreprises « philanthropiques », dont l'ampleur est aujourd'hui de plus en plus évidente. Sa richesse absolue lui a permis de devenir une véritable superpuissance à part entière. Il est non seulement devenu le plus grand bailleur de fonds de l'Organisation mondiale de la santé et le tsar mondial non élu de la santé face au Covid-19, mais il exerce également une grande influence sur le système alimentaire mondial [et plus encore, comme nous le verrons tout au long de l'article - NdT].Bill Gates exerce une puissante influence sur la politique alimentaire et agricole mondiale grâce au financement qu'il accorde à un grand nombre d'organisations impliquées dans le développement agricole et l'élaboration des politiques, comme le révèle le rapport d' AGRA Watch [1], « L'homme derrière le rideau — L'influence de la Fondation Gates sur le Sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires », publié en août 2020 [Pdf en anglais - NdT].Bien qu'il ne soit qu'un homme, Bill Gates finance un si grand nombre d'entreprises et d'organisations que son influence considérablement renforcée et amplifiée lui permet par leurs biais d'imposer ses choix en catimini [pour les non-initiés, à savoir presque tout le monde - NdT].À la vue des longues listes de ces groupes, on est automatiquement amenés à penser qu'il existe de nombreux acteurs différents impliqués alors qu'en fait,Le rapport d'AGRA Watch[2] en est un parfait exemple si l'on considère l'histoire d'Agnes Kalibata.Agnes Kalibata est présidente de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, une organisation financée par la Fondation Bill & Melinda Gates.par le secrétaire général de l'ONU, António Guterres.En réponse, 176 organisations de la société civile et des groupes d'agriculteurs de 83 pays ont demandé à António Guterres de retirer la nomination de Kalibata en raison de ses conflits d'intérêts évidents avec des entreprises. Une deuxième déclaration, signée par plus de 500 universitaires et organisations, s'est également opposée à sa nomination et au fait qu'elle organise le sommet.C'est un recul important, qui illustre l'inquiétude générale que suscite la nomination de Kalibata. Une douzaine de personnes représentant des banques de développement, des institutions universitaires et le secteur privé sont intervenues pour la défendre.Elles ont exhorté António Guterres à maintenir Kalibata dans sa fonction, en citant notamment ses qualités de leader et son éthique professionnelle. Cependant, parmi ces douze défenseurs, «», indique AGRA Watch, qui ajoute[3] :En d'autres termes, bien qu'il puisse sembler que Kalibata ait eu le soutien d'une douzaine d'individus ou de groupes distincts et indépendants, en réalité, seules deux voix s'expriment pour sa défense.De plus, puisque son nom n'est jamais mentionné, les non-initiés considèrent généralement qu'il n'est en rien partie prenante.Le graphique suivant, inclus dans le rapport d'AGRA Watch, illustre les liens de financement directs et indirects entre la Fondation Bill & Melinda Gates et l'envoyé spécial du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, Agnes Kalibata.AGRA Watch s'inquiète depuis de nombreuses années de l'influence de la Fondation Bill & Melinda Gates sur l'agro-business :Dans son rapport de 2014[8], « Trois exemples de problèmes avec les subventions de la Fondation Bill & Melinda Gates », AGRA Watch souligne pourquoi les investissements massifs de Gates dans la production alimentaire mondiale n'ont résolu aucun des problèmes très réels auxquels nous sommes confrontés.Citons par exemple le financement du développement d'aliments génétiquement modifiés conçus pour être plus riches en certains nutriments. Le problème est que ces cultures finissent par remplacer la diversité locale par quelques variétés génétiquement modifiées qui ne tiennent même pas compte des conditions locales.Par ailleurs, « une focalisation obstinée sur le rendement » est en contradiction avec les recherches qui montrent qu'un faible rendement ou une production insuffisante n'est pas la cause de la faim dans le monde. AGRA Watch fait le constat suivant :Un troisième problème souligné dans le rapport AGRA Watch concerne le financement par Bill Gates des organisations de recherche et des scientifiques européens et américains plutôt qu'africains, même si les programmes sont mis en œuvre en Afrique :Des observations supplémentaires peuvent être trouvées dans l'article de l'AGRA Watch [9] « Philanthro-capitalisme : Les programmes africains de la Fondation Bill & Melinda Gates ne sont pas de la charité », publié en décembre 2017, dans lequel le philanthro-capitalisme est décrit comme « une tentative d'utiliser les processus du marché pour faire le bien », mais qui se révèle intrinsèquement problématique « parce que les marchés sont mal adaptés pour produire des résultats socialement constructifs ».Comme l'indique l'article, les partisans de la philanthro-capitalisation...L'une des raisons pour lesquelles beaucoup prennent conscience de la puissance de Gates est sa présence fréquente en tant qu'expert du jour du Covid-19.Bill Gates a déclaré à plusieurs reprises que la vie ne pourrait pas revenir à la normale tant que nous n'aurons pas vacciné contre le Covid-19 l'ensemble de la population mondiale . Et ce, en dépit du fait que les scientifiques et les chercheurs médicaux ont découvert une variété de stratégies sûres, simples et peu coûteuses pour prévenir et traiter le Covid-19.Au lieu de cela, le monde entier devrait s'aligner sur le programme créé par Bill Gates qui sert ses propres intérêts et ceux de ses nombreux alliés dans le domaine de la technologie et de la médecine. Dans un article publié dans GatesNotes [11-12] le 30 avril 2020, Gates déclare même qu'il « soupçonne que le vaccin Covid-19 fera partie du calendrier de vaccination systématique des nouveaux-nés » — un joli petit morceau de programmation prédictive, si vous voulez mon avis.Les vaccins à ARNm développés contre le Covid-19 modifieront votre expression génétique, transformant votre corps en une usine à protéines virales.Dans un monde sain et rationnel, la réponse serait un non catégorique. Malheureusement, nous vivons aujourd'hui dans un monde dirigé par les hommes de main de Gates [lui-même sacrifiable s'il est besoin par le même consortium qui a permis qu'il soit là où il est à dessein - NdT], etDans une dialectique hégélienne prévisible de type problème-réaction-solution, le problème du Covid-19 a conduit à des stratégies anti-pandémiques illogiques et mal conçues telles que l' obligation de porter un masque et l' assignation à résidence de personnes en bonne santé , suivies de la « solution ultime » offerte par un vaccin élaboré à la hâte qui repose sur l'usage d'une nouvelle technologie d'ARNm.Aussi radical que tout cela puisse paraître, les projets de Gates pour le monde ne s'arrêtent pas là.Il finance même, avec George Soros, le groupe de recherche des contacts Partners in Health. (La Fondation William J. Clinton a également financé Partners in Health dans le passé[13]).Il n'est pas surprenant que les recommandations de Bill Gates finissent par lui profiter avant tout. Comme nous l'avons vu dans « Bill Gates — Le philanthrope le plus dangereux de l'histoire moderne »,Utiliser l'argent des associations à but non lucratif pour faire avancer la recherche au sein des entreprises dans lesquelles vous investissez est illégal, maisN'oubliez pas qu'au fil des ans il a « donné » des dizaines de milliards de dollars et pourtant la valeur nette de sa fondation n'a pas diminué — elle a même doublé, et cela est dû en grande partie au fait que ses dons sont traités comme des investissements fiscalement déductibles.À ce jour, la pandémie de Covid-19 est indéniablement le plus grand projet philanthro-capitaliste de Bill Gates, et il s'apprête à engranger d'énormes sommes d'argent,En mars 2020, la Fondation Gates a annoncé[14] un nouveau partenariat, baptisé « The Covid-19 Therapeutics Accelerator », avec Wellcome et Mastercard pour «» — Voir le site en anglais ici - NdT] ». Selon le communiqué de presse[15] :La Fondation Gates s'est également associée au Serum Institute of India pour fabriquer 100 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 développés par AstraZeneca et Novavax. Les vaccins, qui coûteront moins de 3 dollars par dose, sont destinés à être livrés aux pays à faible revenu[16-17].Le financement est acheminé sous la forme d'un prêt sans intérêt eten 2000, qui fournira ensuite le capital nécessaire au Serum Institute of India. Au cours des cinq prochaines années, la Fondation s'est également engagée à fournir à Gavi un total de 1,6 milliard de dollars de fonds supplémentaires[18].Cette influence générale sur la technologie, l'alimentation et la médecine — et sur les vaccins en particulier — ne décrit pourtant pas de manière adéquate l'emprise de Bill Gates sur notre vie quotidienne.Le très critiqué programme Common Core [Tronc commun, fondé en 2009 - NdT] fut une tentative de la Fondation Gates de redéfinir l'éducation américaine[19] et la plupart des parents vous diront à quel point cette tentative était stupide[20].Malgré cet échec lamentable, le 6 mai 2020, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo,[21].L'État de New York s'est également associé à Google, et Cuomo a demandé à son ancien PDG, Eric Schmidt, de diriger un nouveau panel chargé de planifier l'infrastructure technologique de l'État[22]. Comme l'a noté Naomi Klein dans son article publié dans The Intercept[23], l'appareil de surveillance contre lequel les consommateurs se sont insurgés est maintenant rebaptisé en réponse aux préoccupations de chacun en matière de santé.Qu'elle soit planifiée ou pas, la pandémie de Covid-19 est de toute évidence utilisée pour introduire des changements très controversésLa surveillance est devenue la plus grande industrie à but lucratif de la planète, et toute votre existence est désormais la cible des profits. Et parmi ceux qui sont le plus susceptibles d'engranger d'énormes profits, on trouve Bill Gates lui-même.Pour mieux comprendre ce à quoi vous renoncez en suivant le discours dominant selon lequel nous avons besoin de Big-Technologie pour être sauvés, voir mon article à propos de la psychologue sociale et professeure à Harvard, Shoshana Zuboff , et son livre extraordinaire, L'Âge du capitalisme de surveillance Vous ne voudrez pas non plus manquer mon récent entretien avec Patrick Wood, présenté dans « Les plus impérieux dangers de la technocratie ». J'ai intégré cette interview ci-dessous pour vous faciliter la tâche.Patrick Wood brosse un tableau qui peut être difficile à avaler, surtout si vous venez d'entendre tout cela pour la première fois, mais il est vraiment crucial que tout le monde commence à comprendre ce à quoi nous sommes confrontés. Le temps nous est compté. Pour avoir une chance de l'arrêter, nous devons comprendre notre trajectoire et nous unir pour changer le cap que Bill Gates et d'autres comme lui nous ont tracé.Source de l'article initialement publié en anglais le 21 août 2020 : Mercola Traduction : Sott.net